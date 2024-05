Sull’impero di Bardolla non splende sempre il sole

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 4 maggio 2024) È tra i più celebri «trainer» per investimenti e riempie le sue blindatissime convention con migliaia di partecipanti-paganti. Ripercorrendo però i suoi affari, non tutti hanno raccolto luminosi successi. In Italia, il monopolio pubblico della cosiddetta «educazione finanziaria», nata dopo i crac bancari per rieducare i truffati (anziché i banchieri), è detenuto dalla Banca d’Italia. Quello privato invece lo controlla Alfioda Chiavenna, provincia di Sondrio. Un signore in maglioncino arancione (è il suo look di ordinanza) addirittura quotato in Borsa, capace di sbloccare i milioni di euro che avete dentro di voi con la sola forza del pensiero. A patto che abbiate voglia di imparare e che compriate i suoi corsi per salire i gradini della «consapevolezza finanziaria»., 52 anni, figlio di un capostazione e di una casalinga, è un ...