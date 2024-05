Jennifer Lopez - girandola di chiome wow al Met Gala

(Di sabato 4 maggio 2024) Quest'anno per, co-host insieme a Zendaya, Bad Bunny e Chris Hemsworth, sarà la quindicesima volta al Met: dal 1999 la popstar è stata una presenza quasi costante all'evento modaiolo più importante di sempre, stupendo con effetti speciali a partire dalla chioma. Aspettandola per altre hairinspo il 6 maggio, facciamo un recap delle sue acconciature Met edition

