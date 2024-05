La campagna in Brianza No alla merce contraffatta | È un danno per tutti

(Di sabato 4 maggio 2024) “Non farti ingannare, acquista originale“. È lo slogan dellapromossa da Confcommercio Monza contro il fenomeno della contraffazione, per informare i cittadini sui temi dell’abusivismo commerciale, in particolare sui rischi che implica l’acquisto di. Di un esempio concreto ne è stata vittima anche la provincia di Monza e, quando il Comando provinciale della Guardia di finanza ha sequestrato 200 chili di tabacco contraffatto, smerciato sul territorio brianzolo clandestinamente. "Il tabacco era posto in pacchetti Marlboro a loro volta contraffatti – dice Matteo Spiriti, tenente del comando provinciale della Guardia di finanza di Monza – rappresentando un doppio rischio per la salute dei consumatori, oltre che essere lesivo per il libero mercato. Acquistare prodotti ...

