(Di sabato 4 maggio 2024) Da anticadi servizio a temporanea location cinematografica, per diventare definitivamente il punto dell?accoglienza turistica dell?area nord di. Parte la trasformazione...

Il Lecce lascia lo Stirpe con un pareggio per 1-1 che proietta i giallorossi al secondo dei tre scontri diretti di fila, probabilmente quello... Continua a leggere>>

Marco Baroni , tecnico del Verona , ha parlato prima della sfida di campionato contro il Lecce al Via del Mare Marco Baroni , allenatore del Verona , ha parlato della sfida tra i gialloblu e il Lecce . RITORNO – «Le emozioni fanno parte della nostra storia, sono la cosa più bella che rimane. Per ... Continua a leggere>>

È stato Ritrovato morto ad Amsterdam , Alessio Giannaccari, il ventenne di Lecce che nella capitale olandese si era trasferito ormai da qualche mese. Da sabato non si avevano sue notizie. I... Continua a leggere>>

Perché la stazione della metro Toledo di Napoli è un piccolo gioiello - La stazione Toledo di Napoli, è un gioiello di arte e design, che racconta una storia di riqualificazione urbana straordinaria. Continua a leggere>>

lecce, ex stazione Agip del film di Ozpetek: ora rinasce. Com'era e come sarà - Da antica stazione di servizio a temporanea location cinematografica, per diventare definitivamente il punto dell’accoglienza turistica dell’area nord di lecce. Parte la trasformazione dell’ex ... Continua a leggere>>

Il Maresciallo Faraco è il nuovo Comandante della stazione Carabinieri di Casale Monferrato - CASALE MONFERRATO – E’ Il Maresciallo Maggiore Massimiliano Faraco il nuovo Comandante della stazione Carabinieri di Casale Monferrato. Quarantasettenne della provincia di lecce, si è arruolato ... Continua a leggere>>