Allarme docenti dal sindacato | Sarà l’estate del precariato

(Di sabato 4 maggio 2024) In estate si rischia di avere un terzo del personale scolastico in modalità "precario" e questo metterebbe a dura prova la tenuta di tutto il sistema. A denunciare la situazione è la Cisl Scuola di Sondrio in un comunicato firmato dalla segretaria generale provinciale Elisa Ripamonti che analizza i dati dopo che, nei giorni scorsi, il dirigente ad interim dell’Ufficio scolastico territoriale di Sondrio Vincenzo Cubelli ha inviato, alle organizzazioni sindacali firmatarie di contratto, il decreto relativo alla dotazione organica dell’autonomia delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024/25. "Nel territorio della provincia di Sondrio, abbiamo complessivamente il 18% dei posti vacanti, pronti per essere occupati da eventuali trasferimenti o nuove nomine in ruolo. La prima impressione, solo il 18% di posti vacanti, però inganna. Infatti, se approfondiamo l’analisi ...

