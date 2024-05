(Di sabato 4 maggio 2024) Ildi Monza accusa le ferite delle tempeste tropicali dello scorso luglio (che hanno sferzato glicon venti ad 80-90 chilometi orari), alternate ad anni di. Oggi sono in atto quattro progetti per il ripristino di 74 ettari di bosco e 3 chilometri di viali, dove glisi sono spezzati per il forte vento. Ma a fare più male alle piante delè lainvernale, legata al cambiamento climatico. Del clima che cambia e condiziona la salute dell’oasi verde monzese ha parlatodel, Dante Spinelli, al convegno organizzato ieri nella sede monzese di Assolombarda dal Club per l’Unesco di Monza. Dal 2021 il cambiamento climatico si evidenzia anche su piccola scala, come neldi Monza: da ...

Vigili del fuoco nel parco di Villa Pagani per mettere in sicurezza gli Alberi a rischio crollo. Una situazione che si ripete a ogni folata di vento e che preoccupa, soprattutto dopo l’inaugurazione avvenuta solo una settimana fa. L’altro giorno i pompieri hanno transennato un’area, fortunatamente ... Continua a leggere>>

Le calamità naturali degli ultimi anni hanno modificato in modo profondo l’area di vetta del Campo dei Fiori, la montagna che domina Varese. Ma nuovi alberi andranno a sostituire quelli che ormai non ci sono più. È questo l’obiettivo di un progetto di riforestazione promosso da Rete Clima, ... Continua a leggere>>

La rinascita del parco ferito. Diecimila alberi in arrivo. I pericoli per l’agronomo:: "Trombe d’aria e siccità" - Dante Spinelli è intervenuto al convegno organizzato dal Club per l’Unesco di Monza. Nuove piantumazioni in corso: il carpino bianco sarà sostituito da quello verde, più resistente. Continua a leggere>>

Gli alberi sono alleati dell’uomo - Necessità di tagliare alberi per opere pubbliche, ma scelte non sempre accurate. Importanza di ripristinare verde con piante mature. alberi alleati preziosi per clima e ambiente. Difesa degli alberi c ... Continua a leggere>>

Spettacoli, presentazioni di libri, incontri con gli autori: la presentazione dell'undicesima edizione di "Porto di Parole" - "Domeniche ad Arte" Spettacoli, presentazioni di libri, incontri con gli autori, laboratori didattici, un appuntamento al tramonto con i regalastorie e una preview in un parco storico con ... della ... Continua a leggere>>