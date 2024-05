Buoni i tassi di occupazione ma resta il peso del costo della vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Villois I dati sull’aumento degli occupati in Italia sono in stabile crescita, il tasso disupera il 62%, sfiorando i 24 milioni. In Lombardia si supera il 70%. Nel precedente anno l’aumento è stato di poco inferiore al 2% per le donne, di oltre il 5% per gli over 50, mentre i laureati occupati sono aumentati del 5% i diplomatistessa percentuale, a mantenere in alto la media ci anno pensato i servizi con oltre il 3% e il commercio che ha sfiorato il 5%. I datiLombardia sono fortemente sostenuti da quelli di Milano, che li superano di parecchi punti. Permane,purtroppo, il tema del salario insufficiente particolarmente nella città più cara d’Italia. Il tema deldel lavoro e degli oneri che ne riducono fortemente la dimensione ha alcune spiegazioni che però non bastano certo a ...