Il Centro Meridiana sarà più grande All’orizzonte spunta la quarta torre

(Di sabato 4 maggio 2024) La visione che Renzo Piano ha immaginato per la città di Lecco prenderà completamente forma. A distanza di quasi quarant’anni dai suoi primi disegni del nuovo quartiere residenziale e commerciale realizzato al posto dell’area industriale dismessa nel cuore della città, e di trenta dalla sua inaugurazione, nel prossimo futuro, in aggiunta alle altre tre torri terminate già nel 1999, verrà realizzata anche ladel, così come appunto previsto originariamente dall’archistar genovese. Accanto ai tre edifici alti 13 piani e 45 metri, in cui trovano posto negozi, supermercati, uffici e abitazioni, ne verrà quindi innalzato un altro, nel medesimo stile, in cui, tra il resto, verrà allestito un nuovo albergo da 120 stanze con ristorante panoramico sul lago da una parte e sulle montagne ...