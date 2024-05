(Di sabato 4 maggio 2024) Ledel GPdi Formula 1: Ferrari e RedBull si sfidano per la pole della gara di domani. Alle 18:00 la gara. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

A Miami va in scena la sesta tappa del calendario di Formula 1 per la stagione 2024. Il Circus sbarca in terra statunitense, tornando in azione dopo due settimane di pausa proprio a casa di Logan Sargeant e del team Haas. Il circuito cittadino degli States sarà palcoscenico della seconda gara ... Continua a leggere>>

F1 GP miami oggi, orari TV su TV8 e Sky di qualifiche e Sprint Race: dove vederla in diretta e streaming - Formula 1 oggi in pista per il GP miami: Verstappen in pole nella gara sprint in programma alle 18:00. Alle 22:00 iniziano le qualifiche che determinerà la pole per la gara di domani. Diretta TV e ... Continua a leggere>>

GP di miami, Qualifica Sprint: pole di Verstappen, gran secondo posto di Leclerc - In pole senza capire perché. Può accadere anche questo a Max Verstappen, che si è preso il primo tempo nella qualifica Sprint di miami. L'olandese della Red Bull non ... Continua a leggere>>

Gp miami, Ferrari: la SF-24 ha superato lo scoglio push lap - Ferrari aveva un problema, Ferrari l’ha risolto: mettere le gomme della SF-24 nella giusta finestra operativa in vista del push lap. La misura del superamento di questa difficoltà è stata data dalla p ... Continua a leggere>>