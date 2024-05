Barriera autostradale al rush finale Un mese di intenso lavoro e disagi

(Di sabato 4 maggio 2024) Al via la fasedella realizzazione della nuovadi Lainate: otto piste dedicate al traffico ordinario e due piste in ingresso e in uscita per i transiti eccezionali. L’opera rientra nell’ambito del progetto di Autostrade per l’Italia per la realizzazione della quinta corsia della sulla A8 Milano Varese, tra ladi Milano nord e l’interconnessione con l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. È l’ultimo tassello del maxi cantiere da oltre 147 milioni di euro iniziato cinque anni fa con la realizzazione della quinta corsia, per un tratto di circa 4,4 chilometri e opere di compensazione sul territorio. "Le lavorazioni si svolgeranno operando 7 giorni su 7, con l’impiego di circa 70 maestranze e 50 mezzi distribuiti su più turni – fanno sapere da Aspi –. I lavori riguardano ...

