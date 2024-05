(Di sabato 4 maggio 2024) Intorno allo stesso tavolo ci sono due rettori, Roberto Di Pietra e Tomaso Montanari, un presidente di, Eugenio Giani, un sindaco e un vicesindaco, Nicoletta Fabio e Michele Capitani e un presidente dell’Azienda regionale Diritto allo studio universitario, Marco Del Medico; all’ordine del giorno la soluzione per launiversitaria a Siena, dopo la bocciatura del Comune alla ristrutturazione dell’immobile di via Bandini, chiuso dal 2021. Ebbene, l’indomani il vertice regionale a Firenze, ci sono finalmente alcune certezze: "Il presidente dellaToscana – si legge nella nota fiorentina diffusa – ha confermato ai rappresentanti del territorio che rimarranno assegnati a Siena i 4 milioni di euro, appostati a bilancio, previsti per il restauro delladi via Bandini, che ...

Nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica all’interno del comune di San Giovanni. L’amministrazione Vadi, in concerto con Arezzo Casa, ha ottenuto lo scorso 6 febbraio il via libera a un finanziamento, tramite bando , di un milione e 299 mila Euro per l’acquisto di 12 immobili che si ... Continua a leggere>>

Giovani calciatori, domani la tappa del Pulcino d’oro - Tappa regionale del torneo nazionale ’Pulcino d’oro’. Domani, dalle 9, allo stadio comunale di San Giovanni in Marignano in via Conca Vecchia. L’ Accademia marignanese, società di calcio giovanile, pr ... Continua a leggere>>

La seconda mensa sarà in centro. L’intesa condivisa in regione - Restano a Siena i 4 milioni di euro già stanziati, possibile recupero di 3,5 milioni dalla vendita di via Bandini Intorno allo stesso tavolo ci sono due rettori, Roberto Di Pietra e Tomaso Montanari, ... Continua a leggere>>

Prometheus in regione: "Obiettivo monoclonali" - È stato presentato ieri al presidente della regione Eugenio Giani e alle organizzazioni sindacali regionali il progetto Prometheus per produrre nuovi anticorpi monoclonali in tempi rapidi. Il progetto ... Continua a leggere>>