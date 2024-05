David di Donatello 2024 - le pagelle | Cortellesi trionfa 1 - Marcuzzi arranca con brio 6+

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 4 maggio 2024) La 69esima edizione deidisi è tenuta il 3 maggioin diretta da Cinecittà, proprio nel Teatro 5 che fu amato da Federico Fellini. Alla conduzione non solo Carlo Conti, poiché al suo fianco c’è stata una frizzante Alessia. Tanti i momenti memorabili e altrettanto commoventi: su tutti, la consegna delSpeciale al giornalista storico Vincenzo Mollica. Per lui, platea in piedi. E, sì, ci siamo alzati da casa anche noi, con il cuore gonfio di emozione e commozione per un uomo che descrive pienamente il significato di umiltà e professionalità. E non sono mancate polemiche, soprattutto per la scelta dell’esibizione di Mahmood in apertura. Ma, del resto, come insegnano gli Oscar, che cerimonia sarebbe senza un pizzico di pepe? Ilper il Miglior Film è ...