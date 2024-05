(Di sabato 4 maggio 2024)ha recentemente annunciato un aggiornamento dellicazioneNow, il suo servizio di cloud gaming in abbonamento, rendendola più accessibile agli utenti di, l’innovativa console portatile di Valve che unisce le caratteristiche di un PC e di una console. Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo per consentire agli utenti di godere di una vasta gamma di giochi ad alta qualità su un dispositivo che altrimenti potrebbe lottare con le richieste hardware di titoli esigenti. Avete già saputo di DOS: Un Tuffo Nostalgico nei Classici MS-DOS sul tuoAppdiNow suUno dei principali ostacoli che gli ...

NVIDIA geforce Now arriva su steam Deck con l’app ufficiale - NVIDIA ha recentemente annunciato un aggiornamento dell'applicazione geforce Now, il suo servizio di cloud gaming in abbonamento, rendendola più ... Continua a leggere>>

Open RAN: Nokia e Vodafone hanno completato con successo la sperimentazione in Italia - La sperimentazione ha evidenziato la maturità dell'approccio Open RAN, progettato per offrire agli operatori di telefonia mobile e alle imprese una maggiore flessibilità nella costruzione di reti mult ... Continua a leggere>>

4 NAS con prezzi in caduta libera su Amazon: 3 con Hard Disk, 1 con SSD - La nuova esclusiva PS5 ha... 03 MAG Helldivers 2 su steam: bisognerà collegarsi a un account PSN. Parte la shitstorm contro il gioco 03 MAG NVIDIA rende più facile giocare con geforce NOW su steam ... Continua a leggere>>