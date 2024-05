Cosa aspettarsi dal Met Gala 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 4 maggio 2024) Il Met, conosciuto anche come il Super Bowl della moda, è uno degli eventi più attesi nell’industria del fashion. Ogni anno, il Metropolitan Museum of Art di New York si trasforma in un palcoscenico globale dove stelle del cinema, icone della musica e it-girl si danno appuntamento per celebrare l’inaugurazione della nuova esposizione del Costume Institute. Maaspettarci dall’edizione del Met? Ecco tutto quello che c’è da sapere e qualche spoiler. A partire dal tema, passando per informazioni più pratiche quali orario, data e luogo. In checonsiste? Chi è invitato? Dove vederlo? Tutti i retroscena e le informazioni importati dell’edizione ...