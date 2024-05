Ha appena concluso il tour nei palasport - a metà giugno partirà con le date estiv - all' aperto In mezzo c' è l' Arena di Vero -a, il 14 e il 20 mag -io, e il Roma Pride il 15 giugno Tempo per riposarsi non ce n' è

(Di sabato 4 maggio 2024) Hailnei, acon lee, all’. Inc’è l’dina, il 14 e il 20 maggio, e ilil 15pernon ce n’è – forse qualche giorno – ma Annalisa, 38 anni, all’impegno è abituata da sempre. Anni di gavetta nei locali, la laurea in Fisica, poi il salto con il secondo posto ad Amici nel 2010. Il risultato sono 38 dischi Platino e 14 Oro. Con l’ultimo album E poi siamo finiti nel vortice è stata l’unica donna presente costantemente nella top 10 della ...

Patto stabilità, a giugno le prime procedure per disavanzo. Per l’Italia sarà rebus manovra - L’Upb: «Qualora venissero confermati gli obiettivi riportati nella Nadef 2023 sarà necessario individuare nella prossima manovra di bilancio idonee coperture per le politiche invariate che si deciderà ... Continua a leggere>>