Covid - 4 anni fa iniziava in Italia la fase 2 della gestione della pandemia

(Di sabato 4 maggio 2024) Nello spazio di Metropolitan Today oggi ricordiamo un eventostoria recente: Il 4 maggio 2020 cominciava inlada19 con l’allentamento delle misure di contenimento, quel drammatico 8 marzo 2020, fonte sanremonews.itL’8 marzo 2020 venne emanato un nuovo Dpcm che sanciva l’inizio1 del contenimentoda19.mo a conoscere parole come assembramenti, sanificazione e lockdown. Venivano chiuse tutte le attività non essenziali e ...

AGI - Una corretta Igiene delle mani salva ogni anno milioni di vite: tutti i microrganismi responsabili di malattie infettive sono potenzialmente trasmissibili con le mani , che possono costituire un mezzo di trasmissione per virus, batteri e protozoi. In tal senso, il Covid -19 ha dimostrato ... Continua a leggere>>

Ivrea ricorda il partigiano che salvò la vita a Che Guevara... - Nella capitale cubana conosce Ernest Hemingway e inizia a sentir parlare dei ribelli. L’anno seguente si stabilisce a Trinidad dove sposa Norma Turino Guerra, sostenitrice del partito di Fidel Castro. Continua a leggere>>

Il caso Santanchè: "Truffa covid all’Inps". Chiesto il processo e Schlein: ora si dimetta - Rinvio a giudizio più vicino anche per il compagno e un collaboratore. Tajani getta acqua sul fuoco: "Nessun imbarazzo per il governo". Continua a leggere>>

Richiesta di processo per Daniela Santanchè per presunta truffa sui fondi covid - La procura di Milano ha richiesto il processo per Daniela Santanchè, ex presidente del gruppo Visibilia fino a gennaio 2022, per una presunta truffa ai danni dell'Inps sui fondi covid. La notizia è st ... Continua a leggere>>