Covid | era al quarto mese di gravidanza | stroncata a 33 anni

Una donna di 33 anni, al quarto mese di gravidanza, è deceduta nella notte a causa di alcune complicanze legate al coronavirus. Veronica Stile, avvocato di 33 anni, è deceduta nella notte a causa di alcune complicanze legate al coronavirus. Il comune di Nocera Inferiore è in lacrime per la perdina della donna, madre di L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid era Addio alla partigiana Ibes ‘Rina’ Pioli, morta per Covid Il Fatto Quotidiano Covid, nel mondo 61,6 mln di casi e 1,4 mln di morti

Superano 1,4 milioni le morti di Covid-19 (1.442.921), con gli Stati Uniti che pagano in termini di numeri il prezzo più caro registrando 264.859 vittime. Sempre guardando i numeri in valore ...

Covid: oltre 400mila decessi in Europa

- PARIGI, 28 NOV - Sono più di 400mila i decessi in Europa dovuti al nuovo coronavirus, secondo un conteggio dall'Afp sulle segnalazioni fornite dalle autorità sanitarie. L'Europa è la seconda area pi ...

