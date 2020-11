Nuoto, polemica per i pass olimpici a tavolino per la Pellegrini e altri atleti colpiti dal Covid (Di sabato 21 novembre 2020) È accesa polemica nel Nuoto per le convocazioni “a tavolino” alle prossime Olimpiadi di cinque nuotatori che hanno avuto il Covid-19 e quindi non potrebbero essere la meglio per i Trials di Riccione previsti dal 17 al 19 dicembre. Lo riportano con evidenza il Corriere dello Sport, Tuttosport e la newsletter Lo Slalom di Angelo Carotenuto. Il direttore tecnico Butini ha qualificato d’ufficio per i Giochi di Tokyo cinque nuotatori: Federica Pellegrini, Gabriele Detti, Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli e Marco De Tullio. I cinque, anche se in tempi diversi, sono reduci dal Covid. Di sicuro non sarebbero stati in forma a dicembre. (…) Il curriculum dei cinque promossi non è in discussione, anche (forse) per chi non bazzica piscine tutti i giorni fermandosi a ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 novembre 2020) È accesanelper le convocazioni “a” alle prossime Olimpiadi di cinque nuotatori che hanno avuto il-19 e quindi non potrebbero essere la meglio per i Trials di Riccione previsti dal 17 al 19 dicembre. Lo riportano con evidenza il Corriere dello Sport, Tuttosport e la newsletter Lo Slalom di Angelo Carotenuto. Il direttore tecnico Butini ha qualificato d’ufficio per i Giochi di Tokyo cinque nuotatori: Federica, Gabriele Detti, Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli e Marco De Tullio. I cinque, anche se in tempi diversi, sono reduci dal. Di sicuro non sarebbero stati in forma a dicembre. (…) Il curriculum dei cinque promossi non è in discussione, anche (forse) per chi non bazzica piscine tutti i giorni fermandosi a ...

napolista : Nuoto, polemica per i pass olimpici a tavolino per la Pellegrini e altri atleti colpiti dal Covid Sfogo di Martina… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2020 #FedericaPellegrini #MartinaCarraro Nuoto, Martina Carraro si sfoga sui social: “Inv… - bigluciani : @ferrazza perdonami, davvero senza polemica e detto da uno che del nuoto fa la sua vita, ma mettere in contrapposiz… -