Loredana Bertè, il terribile sfogo: “Fui violentata a 17 anni” (Di sabato 21 novembre 2020) Loredana Bertè, ospite a Verissimo, ha raccontato la violenza subita quando aveva solo 17 anni: “Denunciate al primo schiaffo” Un’intervista coraggiosa quella che Loredana Bertè ha concesso a Silvia Toffanin, oggi, 21 ottobre, nel salotto di Verissimo. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che ricorre il prossimo 25 novembre, il programma di Canale 5 ha dedicato il suo appuntamento settimanale alle testimonianze di donne che, nel corso della propria vita, hanno dovuto affrontare una violenza. Loredana Bertè ha raccontato di essere stata vittima di violenza a soli 17 anni da un uomo e di non aver denunciato: “Sono stata violentata anche psicologicamente. La colpa non è nostra, non metteteci le mani addosso”. Poi ha ... Leggi su zon (Di sabato 21 novembre 2020), ospite a Verissimo, ha raccontato la violenza subita quando aveva solo 17 anni: “Denunciate al primo schiaffo” Un’intervista coraggiosa quella cheha concesso a Silvia Toffanin, oggi, 21 ottobre, nel salotto di Verissimo. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che ricorre il prossimo 25 novembre, il programma di Canale 5 ha dedicato il suo appuntamento settimanale alle testimonianze di donne che, nel corso della propria vita, hanno dovuto affrontare una violenza.ha raccontato di essere stata vittima di violenza a soli 17 anni da un uomo e di non aver denunciato: “Sono stataanche psicologicamente. La colpa non è nostra, non metteteci le mani addosso”. Poi ha ...

macerieprime : “Azul y no tan rosa” è un Mine Vaganti del Venezuela che vale la pena vedere anche solo per una scena in cui una dr… - Lindali98 : #NowPlaying Loredana Berte - Sto Male on #FastCast4u.com - Notiziedi_it : Loredana Bertè a Verissimo contro il padre: “Mi picchio al funerale di Mimì” | Video Mediaset - leggoit : Loredana Bertè scoppia in lacrime a Verissimo: «Mi ha preso a calci e pugni e mi ha fatto cadere nella bara». Silvi… - sigma_tao : Il primo collegamento navigabile tra - Reno, - Meno, - Danubio, venne ideato e realizzatto nell'anno 794 da ant… -