Rischio lockdown, ecco la lista delle grandi città che potrebbero essere chiuse (Di sabato 31 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm cui il governo sta lavorando dovrebbe istituire nuovi lockdown localizzati solo in città e quartieri maggiormente a Rischio. Il nuovo blocco potrebbe essere varato già entro domanimentre l'esecutivo continua a nutrire molte incertezze sul fronte scuola. L'orientamento del governo sembra essere quello di zone rosse in luoghi a Rischio, ovvero dove il tasso di contagio supera la soglia del 2: in questo caso dovrebbero scattare restrizioni non solo per i negozi ma per tutte le attività non essenziali. Sopra tale livello, al momento, ci sono 2 regioni: Piemonte e Lombardia ma ci sono anche diverse grandi città molto vicine a questo dato come a esempio Milano, Napoli, caserta, Varese, gnova, Como e ...

