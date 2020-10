Record di vendite per iPhone 12: Apple intensifica la produzione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ottobre è indubbiamente il mese di iPhone 12. Dopo un anno in cui anticipazioni, rumor e voci di corridoio non verificate si sono rincorse senza sosta sul web, Apple ha infatti presentato e successivamente messo in vendita il suo nuovo melafonino. Almeno in versione base e Pro, con quelle Mini e Pro Max attese invece il prossimo 13 novembre. Come prevedibile, nonostante la crisi globale a seguito della pandemia da Coronavirus, iPhone 12 è già sold out in molti store, avendo superato di molto le aspettative di vendita del colosso di Cupertino. E con stime di spedizione che attualmente sono di gran lunga oltre la data di lancio ufficiale. Ed è per questo motivo che, stando a quanto si legge sulle pagine del portale GizChina, l’azienda della mela morsicata avrebbe deciso di aumentare la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ottobre è indubbiamente il mese di12. Dopo un anno in cui anticipazioni, rumor e voci di corridoio non verificate si sono rincorse senza sosta sul web,ha infatti presentato e successivamente messo in vendita il suo nuovo melafonino. Almeno in versione base e Pro, con quelle Mini e Pro Max attese invece il prossimo 13 novembre. Come prevedibile, nonostante la crisi globale a seguito della pandemia da Coronavirus,12 è già sold out in molti store, avendo superato di molto le aspettative di vendita del colosso di Cupertino. E con stime di spedizione che attualmente sono di gran lunga oltre la data di lancio ufficiale. Ed è per questo motivo che, stando a quanto si legge sulle pagine del portale GizChina, l’azienda della mela morsicata avrebbe deciso di aumentare la ...

Ultime Notizie dalla rete : Record vendite Kia: record assoluto europeo di vendite nel terzo trimestre 2020 Motorionline Le Borse di oggi, 28 ottobre. Mercati a picco per i nuovi lockdown: accelerano le vendite. Anche l’euro scivola

A Piazza Affari le minacce di lockdown colpiscono duramente tutto il listino

Gli indici peggiorano, tonfo di Francoforte. Anche il petrolio scivola, mentre i profitti delle industrie cinesi confermano la ripresa post-Covid. Spread in rialzo, nuovi minimi record per i ...Giornata di forti vendite sui listini del Vecchio Continente, pesano le paure per i nuovi contagi da coronavirus e le nuove misure di restrizioni. Wall Street apre in rosso (-2%) ...