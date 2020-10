Viola il divieto di spostamento tra le province: napoletano a caccia di funghi multato dalla Polizia (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPago del Vallo di Lauro (Av) – Personale del Commissariato di P.S. di Lauro, nel corso dei servizi finalizzati al contenimento del rischio epidemiologico, in prossimità di una zona boschiva del Comune di Pago del Vallo di Lauro notava una vettura parcheggiata in un fondo agricolo privato. Nella circostanza, al fine di verificare l’identità degli occupanti del veicolo, perlustravano la zona e dopo poco notavano un uomo, tranquillamente intento a ricercare funghi. L’uomo, C.F. di anni 65, residente in Boscoreale (Napoli) riferiva di essersi allontanato dal comune partenopeo esclusivamente per raccogliere funghi, nella speranza di rientrare con un “buon raccolto”. Purtroppo la giustificazione resa non era sufficiente ad evitargli il verbale che gli Agenti hanno dovuto contestargli. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPago del Vallo di Lauro (Av) – Personale del Commissariato di P.S. di Lauro, nel corso dei servizi finalizzati al contenimento del rischio epidemiologico, in prossimità di una zona boschiva del Comune di Pago del Vallo di Lauro notava una vettura parcheggiata in un fondo agricolo privato. Nella circostanza, al fine di verificare l’identità degli occupanti del veicolo, perlustravano la zona e dopo poco notavano un uomo, tranquillamente intento a ricercare. L’uomo, C.F. di anni 65, residente in Boscoreale (Napoli) riferiva di essersi allontanato dal comune partenopeo esclusivamente per raccogliere, nella speranza di rientrare con un “buon raccolto”. Purtroppo la giustificazione resa non era sufficiente ad evitargli il verbale che gli Agenti hanno dovuto contestargli. ...

