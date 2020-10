Il presidente Di Maria sta con De Pascale: “Potenziare la Polizia Provinciale” (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha manifestato la piena e convinta condivisione della posizione assunta da Michele de Pascale, presidente dell’Unione delle Province d’Italia, che, intervenuto in video conferenza stamani davanti alla Commissione Affari costituzionali alla Camera dei Deputati per una Audizione in materia di Polizia locale, ha sostenuto la necessità di potenziare la Polizia Provinciale per meglio tutelare l’ambiente ed il territorio. L’Audizione, avviata in Commissione per la discussione sulle proposte di legge sulle politiche integrate di sicurezza e Polizia locale, è servita a fare il punto sulle gravi criticità presenti oggi nell’ambito del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIldella Provincia di Benevento, Antonio Di, ha manifestato la piena e convinta condivisione della posizione assunta da Michele dedell’Unione delle Province d’Italia, che, intervenuto in video conferenza stamani davanti alla Commissione Affari costituzionali alla Camera dei Deputati per una Audizione in materia dilocale, ha sostenuto la necessità di potenziare laProvinciale per meglio tutelare l’ambiente ed il territorio. L’Audizione, avviata in Commissione per la discussione sulle proposte di legge sulle politiche integrate di sicurezza elocale, è servita a fare il punto sulle gravi criticità presenti oggi nell’ambito del ...

Ultime Notizie dalla rete : presidente Maria IL PRESIDENTE ANTONIO DI MARIA RICEVE UNA DELEGAZIONE DI RISTORATORI TV Sette Benevento Caos Barça, Bartomeu annuncia le dimissioni? Oggi alle 19 convocato un CdA straordinario

Potrebbero essere ore decisive in casa Barcellona per il futuro della società. Il presidente Josep Maria Bartomeu ha convocato per questo pomeriggio (alle 19:00) una riunione straordinaria del ...

QUI BARCELLONA - Bartomeu non viaggerà con la squadra verso Torino

Il Barça arriverà nella città italiana nel primo pomeriggio ma secondo le ultime indiscrezioni del Mundo Deportivo, il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu non si recherà con la squadra a Torino.

Potrebbero essere ore decisive in casa Barcellona per il futuro della società. Il presidente Josep Maria Bartomeu ha convocato per questo pomeriggio (alle 19:00) una riunione straordinaria del ...