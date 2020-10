Padova-Roma a 230 km/h in Lamborghini per salvare una vita (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Polizia ha utilizzato una Lamborghini Huracán da 610 cavalli: dall’ospedale civile di Padova al Policlinico Gemelli di Roma in tre ore per trasportare un rene Quasi 500 chilometri toccando punte di 230 km/h. Potrebbe sembrare fantascienza eppure è accaduto ieri per opera della Polizia di Stato che dall’ospedale civile di Padova al Policlinico Gemelli … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Polizia ha utilizzato unaHuracán da 610 cavalli: dall’ospedale civile dial Policlinico Gemelli diin tre ore per trasportare un rene Quasi 500 chilometri toccando punte di 230 km/h. Potrebbe sembrare fantascienza eppure è accaduto ieri per opera della Polizia di Stato che dall’ospedale civile dial Policlinico Gemelli … L'articolo proviene da YesLife.it.

