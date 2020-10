Napoli-AZ, le dichiarazioni di Gattuso (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gennaro Gattuso ha parlato alla stampa dopo la prima sconfitta stagionale del suo Napoli contro l’Az Alkmaar al San Paolo. Napoli-AZ 0-1, gli azzurri falliscono la prima uscita europea Gattuso, che cosa è mancato oggi ai suoi? “Il bello del calcio è quello: non possiamo sbagliare più noi, ora. Secondo me c’è stato qualcosa a livello di motivazione, da parte loro: hanno perso tanti giocatori per il Covid, avevano qualcosa di diverso. Non hanno mai difeso come oggi, erano più cattivi. Noi abbiamo giocato troppo con la palla tra i piedi“. Cosa è mancato oggi? “Il Covid pesa, ma fa dare qualcosa in più: nelle difficoltà l’essere umano va alla ricerca di qualcosa in più. Questa è una squadra che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gennaroha parlato alla stampa dopo la prima sconfitta stagionale del suocontro l’Az Alkmaar al San Paolo.-AZ 0-1, gli azzurri falliscono la prima uscita europea, che cosa è mancato oggi ai suoi? “Il bello del calcio è quello: non possiamo sbagliare più noi, ora. Secondo me c’è stato qualcosa a livello di motivazione, da parte loro: hanno perso tanti giocatori per il Covid, avevano qualcosa di diverso. Non hanno mai difeso come oggi, erano più cattivi. Noi abbiamo giocato troppo con la palla tra i piedi“. Cosa è mancato oggi? “Il Covid pesa, ma fa dare qualcosa in più: nelle difficoltà l’essere umano va alla ricerca di qualcosa in più. Questa è una squadra che ...

zazoomblog : Napoli-AZ le dichiarazioni di Gattuso - #Napoli-AZ #dichiarazioni #Gattuso - Sportflash24 : Diretta Europa League, tutto su Napoli AzAlkmaar: formazioni, calciatori convocati, dichiarazioni della vigilia, st… - Sportflash24 : Diretta #EuropaLeague, tutto su #NapoliAzAlkmaar: formazioni, calciatori convocati, dichiarazioni della vigilia, st… - Amo_J_72 : soggetti, la stessa Asl competente per territorio ovvero città di napoli (non competente in Piemonte) resta in sile… - junews24com : Gasperini: «A Napoli sarà dura per tutti. Avevamo bisogno di vincere» -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dichiarazioni Dichiarazioni post Napoli-Atalanta 4-1: le parole degli allenatori Periodico Daily - Notizie L'ANALISI - Gattuso: "Abbiamo fatto il solletico agli avversari, ci vuole più veemenza e più fame, c'è rammarico, deve servire da lezione"

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la sconfitta contro l'AZ. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "L'errore è che il possesso palla va bene ...

Politano a Sky: "E' mancata cattiveria, siamo arrabbiati! Sono sicuro che andremo avanti in tutte le competizioni"

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, dopo la sconfitta del San Paolo con l'AZ Alkmaar ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "E' mancato il gol, oltre che un po' di cattiveria. Loro ...

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la sconfitta contro l'AZ. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "L'errore è che il possesso palla va bene ...Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, dopo la sconfitta del San Paolo con l'AZ Alkmaar ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "E' mancato il gol, oltre che un po' di cattiveria. Loro ...