Paolo Brosio si è fidanzato? Ecco chi è Maria Laura… (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo il ricovero a causa del Covid, Paolo Brosio sembra essersi ripreso. Il conduttore pare anche aver trovato conforto nella compagnia di una donna misteriosa. Il settimanale Chi rivela infatti che ultimamente sia molto vicino a questa persona, con cui ha un legame profondo. Il nuovo numero della rivista ne svela anche il nome: Maria Laura. Di chi si tratta? È ancora avvolto nel mistero il suo ingresso all’interno del Grande Fratello Vip. Tuttavia, Paolo Brosio si dice pronto a intraprendere l’avventura all’interno della casa. Dopo essere stato ricoverato a causa del Covid-19, il conduttore è ormai definitivamente guarito. Se prima non vedeva l’ora di entrare per conoscere la modella brasiliana Dayane Mello, ora non sembra dello stesso parere. Il settimanale ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo il ricovero a causa del Covid,sembra essersi ripreso. Il conduttore pare anche aver trovato conforto nella compagnia di una donna misteriosa. Il settimanale Chi rivela infatti che ultimamente sia molto vicino a questa persona, con cui ha un legame profondo. Il nuovo numero della rivista ne svela anche il nome:Laura. Di chi si tratta? È ancora avvolto nel mistero il suo ingresso all’interno del Grande Fratello Vip. Tuttavia,si dice pronto a intraprendere l’avventura all’interno della casa. Dopo essere stato ricoverato a causa del Covid-19, il conduttore è ormai definitivamente guarito. Se prima non vedeva l’ora di entrare per conoscere la modella brasiliana Dayane Mello, ora non sembra dello stesso parere. Il settimanale ...

EmilyMidispiace : A me sto fatto che ci siamo persi là combo Tommaso Zorzi Paolo Brosio non fa dormire la notte. Non lo supero. @gfvip - CinguettaTV : Confermata l'entrata in casa di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip, entro i prossimi 10 giorni la conferma dalla p… - blogtivvu : #GFVip, Paolo Brosio dopo il Covid conferma l’ingresso: “Aspetto solo l’ok della produzione” - simonabastiani : Paolo Brosio a Fuori dal Coro: “Entrerò nella casa del Grande Fratello Vip” #paolobrosio #gfvip2020 - FChiusaroli : RT @LapoCalissi: Un cacciatore di fantasmi di Osio cacciò dalla cantina Paolo Brosio che teneva lì le prede da portare a Emilio Fede, quel… -