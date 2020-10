Manchester United, Bruno Fernandes sarà capitano contro il Psg: la sua reazione in conferenza è virale… (Di martedì 20 ottobre 2020) Ha fatto il giro del web la reazione di Bruno Fernandes, centrocampista o trequartista del Manchester United, al momento della scelta di Ole Gunnar Solskjaer di annunciarlo come capitano per il match contro il Paris Saint-Germain in Champions League questa sera.Se da una parte il calciatore si è detto onorato, la sua faccia, non appena il mister norvegese ha dato la comunicazione, è stata tutto un programma...Bruno Fernandes virale sul web e i social non perdonanocaption id="attachment 1039475" align="alignnone" width="527" Bruno Fernandes (screenshot Twitter)/caption"Penso di aver giocato bene negli ultimi mesi ma dobbiamo sempre migliorare e fare meglio. Posso e devo fare meglio", ha ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) Ha fatto il giro del web ladi, centrocampista o trequartista del, al momento della scelta di Ole Gunnar Solskjaer di annunciarlo comeper il matchil Paris Saint-Germain in Champions League questa sera.Se da una parte il calciatore si è detto onorato, la sua faccia, non appena il mister norvegese ha dato la comunicazione, è stata tutto un programma...virale sul web e i social non perdonanocaption id="attachment 1039475" align="alignnone" width="527"(screenshot Twitter)/caption"Penso di aver giocato bene negli ultimi mesi ma dobbiamo sempre migliorare e fare meglio. Posso e devo fare meglio", ha ...

