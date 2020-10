Giro d’Italia, Vincenzo Nibali: “Ho cambiato mantellina per restare asciutto: certe giornate costano caro. Prova di resistenza” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vincenzo Nibali ha dovuto fare i conti con la pioggia e un freddo pungente durante la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Lo Squalo è rimasto nel gruppetto degli uomini di classifica, ma ha dovuto fare i conti con l’assenza dei suoi gregari nel drappello dei migliori. Il capitano della Trek-Segafredo è dunque dovuto andare all’ammiraglia in prima persona per prendere mantelline e borracce, spendendo energie molto importanti. Il siciliano resta comunque al quinto posto in classifica generale, con un distacco di 1’01” dalla maglia rosa Joao Almeida. Il 35enne ha analizzato il difficile giovedì di Cesenatico: “Freddo e pioggia hanno reso questa giornata veramente dura. È stata una Prova di resistenza, in una tappa peraltro insidiosa“. ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020)ha dovuto fare i conti con la pioggia e un freddo pungente durante la dodicesima tappa deld’Italia 2020. Lo Squalo è rimasto nel gruppetto degli uomini di classifica, ma ha dovuto fare i conti con l’assenza dei suoi gregari nel drappello dei migliori. Il capitano della Trek-Segafredo è dunque dovuto andare all’ammiraglia in prima persona per prendere mantelline e borracce, spendendo energie molto importanti. Il siciliano resta comunque al quinto posto in classifica generale, con un distacco di 1’01” dalla maglia rosa Joao Almeida. Il 35enne ha analizzato il difficile giovedì di Cesenatico: “Freddo e pioggia hanno reso questa giornata veramente dura. È stata unadi resistenza, in una tappa peraltro insidiosa“. ...

