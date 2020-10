Avevano il reddito di cittadinanza e stampavano soldi falsi per milioni di euro: quattro arrestati a Napoli (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli hanno arrestato in flagranza 4 persone, residenti a Napoli, per i reati di produzione e commercializzazione di banconote contraffatte. Gli indagati sono stati sorpresi mentre erano intenti a stampare e confezionare le banconote della nuova serie ‘europa’, pronte per essere illecitamente immesse nel circuito legale. All’interno dell’opificio, ricavato in un appartamento nella zona Est di Napoli, sono state rinvenute oltre 68.000 banconote contraffatte – di pregevole fattura – di vari tagli per un valore nominale complessivo di oltre 1 milione di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica diNord, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dihanno arrestato in flagranza 4 persone, residenti a, per i reati di produzione e commercializzazione di banconote contraffatte. Gli indagati sono stati sorpresi mentre erano intenti a stampare e confezionare le banconote della nuova serie ‘pa’, pronte per essere illecitamente immesse nel circuito legale. All’interno dell’opificio, ricavato in un appartamento nella zona Est di, sono state rinvenute oltre 68.000 banconote contraffatte – di pregevole fattura – di vari tagli per un valore nominale complessivo di oltre 1 milione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Avevano reddito Avevano il reddito di cittadinanza e stampavano soldi falsi per milioni di euro: quattro arrestati a Napoli Il Denaro Assistenza sociale. Gli operatori del settore chiedono investimenti per un miliardo di euro per il varo di un Piano Sociale Nazionale

Obiettivo primario: avere come livello essenziale un assistente sociale ogni 3.000 abitanti dovunque in Italia. “Non tutto il Paese è uguale. Nessuno strumento, nemmeno il Reddito di cittadinanza, ...

Scoperta frode transnazionale nel settore dei prodotti informatici

La Guardia di finanza di Torino ha smantellato una presunta associazione per delinquere ramificata in tutta Europa: 18 misure cautelari e sequestrati 40 milioni di beni.

