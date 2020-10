GF Vip, la lite tra Andrea e Franceska degenera, sul web spunta un’accusa: “Lei ha fatto ciò che le hanno detto” (VIDEO) (Di martedì 13 ottobre 2020) Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Andrea Zelletta e Franceska Pepe hanno avuto una discussione molto accesa. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato accusato di essere un “comodino”, in quanto poco avvezzo a prendere posizioni in casa. Queste accuse, però, hanno fatto perdere il controllo al giovane che, infatti, ha dato luogo ad una sfuriata inaspettata. Per molti telespettatori la sua reazione è stata eccessiva. Natalia, allora, è intervenuta per difenderlo e, in tale occasione, sono emerse ulteriori considerazioni. La lite tra Andrea e Franceska Andrea e Franceska si sono pesantemente attaccati nella puntata di ieri del GF Vip. Tutto è cominciato quando ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 13 ottobre 2020) Nel corso della puntata di ieri del GF Vip,Zelletta ePepeavuto una discussione molto accesa. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato accusato di essere un “comodino”, in quanto poco avvezzo a prendere posizioni in casa. Queste accuse, però,perdere il controllo al giovane che, infatti, ha dato luogo ad una sfuriata inaspettata. Per molti telespettatori la sua reazione è stata eccessiva. Natalia, allora, è intervenuta per difenderlo e, in tale occasione, sono emerse ulteriori considerazioni. Latrasi sono pesantemente attaccati nella puntata di ieri del GF Vip. Tutto è cominciato quando ...

