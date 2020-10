Così Bull 5 affronterà il Coronavirus, il protagonista in quarantena e i tribunali col distanziamento (Di domenica 11 ottobre 2020) Alla fine anche le serie che non afferiscono al genere medical drama hanno deciso, in gran parte, di incorporare il tema della pandemia nelle loro trame, sia perché sono ambientate in un universo verosimile sia per non restare al palo rispetto alla concorrenza che lo avrebbe fatto. Anche Bull 5, la nuova stagione del procedural di CBS con Michael , non ha voluto essere da meno e farà fare un bagno di realtà ai suoi protagonisti. Inizialmente gli showrunner hanno pensato che l’emergenza si risolvesse in pochi mesi e quindi si potesse tornare a scrivere i nuovi episodi senza il bisogno di inglobare la pandemia, poi la dimensione del problema è diventata tale da non poter essere ignorata. Come ha raccontato il produttore esecutivo Glenn Gordon Caron a TvInsider, la pandemia da Coronavirus avrà conseguenze ... Leggi su optimagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) Alla fine anche le serie che non afferiscono al genere medical drama hanno deciso, in gran parte, di incorporare il tema della pandemia nelle loro trame, sia perché sono ambientate in un universo verosimile sia per non restare al palo rispetto alla concorrenza che lo avrebbe fatto. Anche5, la nuova stagione del procedural di CBS con Michael , non ha voluto essere da meno e farà fare un bagno di realtà ai suoi protagonisti. Inizialmente gli showrunner hanno pensato che l’emergenza si risolvesse in pochi mesi e quindi si potesse tornare a scrivere i nuovi episodi senza il bisogno di inglobare la pandemia, poi la dimensione del problema è diventata tale da non poter essere ignorata. Come ha raccontato il produttore esecutivo Glenn Gordon Caron a TvInsider, la pandemia daavrà conseguenze ...

giuliana_i9168 : @MarianoFroldi Bisogna che gli altri siano all'altezza,una Ferrari così è imbarazzante,capisco tutto ciò che è succ… - MrRossi888 : Che tette fantastiche! Quanto mi piace quando ballano così! #bull #coppia #cukcold #scambisti - IdaLa56 : @Peppe_FN Solo divano e TV il piumone non è contemplato non fa ancora così freddo cmq Swat+Bull - bull_massimo : RT @CocoDiamanti: ... e vi do la buona notte così ... vi piacciono i miei stivali a gambaletto che indosso ?? .. questa sera sono uscita co… - FrederickSeb : @IAmBaraaa Mah, io invece direi proprio che per 3/4 di campionato non è stato così e anche a fine anno quando Vette… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Bull ??? 5G (feat. Tormento & Nomercy Blake), Ackeejuice Rockers, accordi e testo - Nuove canzoni Bellacanzone