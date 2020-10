Coronavirus, “Nuove misure urgenti”: attenti al documento fake che circola in queste ore (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ un fake il documento che in queste ore circola dal titolo ‘Proposte di nuove misure urgenti contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale’. Lo spiegano fonti del Ministero della Salute.L'articolo Coronavirus, “Nuove misure urgenti”: attenti al documento fake che circola in queste ore MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ unilche inoredal titolo ‘Proposte di nuoveurgenti contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale’. Lo spiegano fonti del Ministero della Salute.L'articolo, “Nuoveurgenti”:alcheinore MeteoWeb.

Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - petergomezblog : Coronavirus, Conte convoca alle 16 ministri e capidelegazione. Riunione urgente tra Cts e Speranza: “Valutiamo nuov… - Agenzia_Italia : In arrivo le nuove misure anti Covid, stretta su movida e feste private - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: ??Risorse Decreto Rilancio non ancora concretizzate nel potenziamento di #sanità territoriale e ospedaliera ??#coronavirus… - simposioixprime : Coronavirus, cosa si può fare e cosa no con le nuove regole varate dal Governo, dalla mascherina alla app Immuni… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “Nuove Vaccino Covid, Oms: «C’è speranza entro la fine dell’anno» Corriere della Sera