"Avrei fermato i campionati dilettanti" (Di domenica 11 ottobre 2020) Salvatore Gagliano è preoccupato per l'escalation di contagi, soprattutto nel calcio. Già Consigliere Federale per circa 13 anni e già Presidente della Figc Campania, oltre che uomo di sport avendo svolto tanti altri ruoli nel calcio, compreso l'essere stato dirigente accompagnatore del Napoli all'epoca di Marcello Lippi. Il suon pensiero è chiaro, e l'ha espresso chiaramente sui social con un post destinato a far rumore. "Troppi contagi, troppi focolai. Se fossi stato ancora Presidente della FIGC Campania, RESPONSABILMENTE avrei fermato tutti i campionati". Un pensiero, forse, condiviso da molti prioprio menntre la curva dei contagi sta pericolosamente salendo. "Come cittadino e come uomo di sport sono molto preoccupato. – afferma Salvatore Gagliano – Basta vedere che la ...

Ale__Tarantino : Solidarietà ai colleghi @SaverioTommasi e Wendy Elliot per le minacce ricevute ieri nel corso della manifestazione… - Gennaro6522 : @bocchi_paola Spiacente ma ti avrei fermato subito, vai troppo di mano quella è una sega che riuscirei a fare da solo purtroppo ?????? - Candy_euphoria : @bettercallcam E io avrei fermato te - pirata_21 : #MarciadellaLiberazione, fermato un manifestante senza mascherina:«Aiuto, dove mi portate». Io avrei risposto:'All'… - bluehourmoa : @EleonoraMosca5 Esatto, quando all'inizio si è fermato ho pensato 'no jimin non piangere ti prego nono' perché sape… -

