Cerimonia in onore delle vittime dell'attentato alla sinagoga di Halle

Ieri pomeriggio la presidente della commissione europea Urusula Von Der Leyen ha rilasciato un comunicato, in memoria delle vittime dell'attentato alla sinagoga di Halle, avvenuto esattamente un anno fa. Queste le parole della presidente: "Oggi, un anno dopo l'attacco ad Halle, onoriamo le vittime e restiamo accanto alle famiglie. Dobbiamo rimanere vigili e uniti nella nostra lotta contro il razzismo perché tutti hanno diritto ad una vita pacifica". Il 9 ottobre 2019, Stephan Balliet, un neonazista di 27 anni, uccise in diretta web due persone e ferì due passanti in un attentato alla sinagoga di Halle. Balliet, in tuta mimetica e con elmetto, quella mattina sparò ...

