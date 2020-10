KKN: Juve-Napoli, la decisione del giudice sportivo può slittare a domani (Di giovedì 8 ottobre 2020) Secondo quanto scrive su Twitter, Radio Kiss Kiss Napoli, la sentenza del giudice sportivo su Juventus-Napoli potrebbe non arrivare oggi ma slittare a domani. Si sta lavorando, comunica l’emittente, agli atti pervenuti al giudice dopo le visite degli ispettori Figc. +++ Sentenza su Juventus-Napoli: si lavora agli atti pervenuti al giudice sportivo dopo le visite degli ispettori FIGC. Difficile possa arrivare decisione oggi, più probabile possa arrivare nella giornata di domani +++ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissNapoli) October 8, 2020 L'articolo KKN: ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 ottobre 2020) Secondo quanto scrive su Twitter, Radio Kiss Kiss, la sentenza delsuntus-potrebbe non arrivare oggi ma. Si sta lavorando, comunica l’emittente, agli atti pervenuti aldopo le visite degli ispettori Figc. +++ Sentenza suntus-: si lavora agli atti pervenuti aldopo le visite degli ispettori FIGC. Difficile possa arrivareoggi, più probabile possa arrivare nella giornata di+++ — Radio Kiss Kiss(@kisskiss) October 8, 2020 L'articolo KKN: ...

Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sulle ultime novità riguardo il rinvio di Juve-Napoli e le possibili conseguenze ...

Il Napoli non vuole disputare il match con la Juventus, ma la Lega e la FIGC ordinano di andare in campo ugualmente.

