Calcio, Gravina: “Chiediamo l’applicazione rigorosa del protocollo da parte di tutti” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Negli ultimi giorni si sono susseguite una serie di dichiarazioni che alimentano confusione e inutili tensioni. Quello che chiediamo e’ l’applicazione rigorosa del protocollo in essere da parte di tutti, perche’ rappresenta l’unico strumento attuabile in grado di garantirci il prosieguo delle competizioni sportive, cosi’ come sono iniziate”. Queste le parole del presidente della FederCalcio, Gabriele Gravina, in merito alle polemiche sulla richiesta di modifica del protocollo validato dal CTS. “La Figc ha condiviso un percorso chiaro con i ministri Speranza e Spadafora e solo grazie al rapporto di fiducia e collaborazione che si e’ instaurato potremo fronteggiare tutte le difficolta’ connesse a questa terribile ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Negli ultimi giorni si sono susseguite una serie di dichiarazioni che alimentano confusione e inutili tensioni. Quello che chiediamo e’ l’applicazionedelin essere dadi tutti, perche’ rappresenta l’unico strumento attuabile in grado di garantirci il prosieguo delle competizioni sportive, cosi’ come sono iniziate”. Queste le parole del presidente della Feder, Gabriele, in merito alle polemiche sulla richiesta di modifica delvalidato dal CTS. “La Figc ha condiviso un percorso chiaro con i ministri Speranza e Spadafora e solo grazie al rapporto di fiducia e collaborazione che si e’ instaurato potremo fronteggiare tutte le difficolta’ connesse a questa terribile ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gravina Calcio, Gravina: "Protocollo giusto, chi sbaglia paghera'" - Calcio Agenzia ANSA Lo Monaco a Radio Marte: “Procura Federale? Atto obbligato, Juventus-Napoli sarà ripetuta. Il protocollo è lacunoso”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Pietro Lo Monaco, consigliere FIGC. “Niente di nuovo sotto il sole di Napoli, nel senso che quello che a più riprese ho sost ...

Lo Monaco, consigliere FIGC: “L’indagine della Procura un atto obbligato, ma la partita sarà rinviata”

