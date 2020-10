Caronia, il mistero si infittisce: tracce sul pilone non sono di Viviana, sul braccio un morso (Di lunedì 5 ottobre 2020) Caronia, il mistero si infittisce. Si complica ulteriormente il quadro delle indagini sulla morte di Viviana Parisi e del figlioletto Gioele Mondello. Dai rilievi ancora in corso sul luogo del ritrovamento dei cadaveri e dagli esami post mortem sui corpi di madre e figlio, infatti, emergono particolari sempre più contrastanti sulla sorte di madre e figlio. Si infittisce ancora di più il giallo della morte di Viviana Parisi e del figlioletto Gioele Mondello, scomparsi misteriosamente lo scorso 3 agosto dopo essersi allontanati a piedi a seguito di un incidente automobilistico nella galleria Turdi, a Caronia, e ritrovati cadavere un mese dopo nella boscaglia che circonda l’autostrada Palermo Messina. Dai rilievi ancora in corso sul luogo del ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020), ilsi. Si complica ulteriormente il quadro delle indagini sulla morte diParisi e del figlioletto Gioele Mondello. Dai rilievi ancora in corso sul luogo del ritrovamento dei cadaveri e dagli esami post mortem sui corpi di madre e figlio, infatti, emergono particolari sempre più contrastanti sulla sorte di madre e figlio. Siancora di più il giallo della morte diParisi e del figlioletto Gioele Mondello, scomparsi misteriosamente lo scorso 3 agosto dopo essersi allontanati a piedi a seguito di un incidente automobilistico nella galleria Turdi, a, e ritrovati cadavere un mese dopo nella boscaglia che circonda l’autostrada Palermo Messina. Dai rilievi ancora in corso sul luogo del ...

