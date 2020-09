Capelli ramati, il colore per l’autunno provato da Lucy Hale (Di martedì 29 settembre 2020) La domenica sera avevamo intercettato la story Instagram di Lucy Hale, nella quale l’attrice americana, 31 anni appariva con la testa nel lavello della cucina. Taggata, la hair guru Kristin Ess, fondatrice del marchio di cosmetici per capelli che porta il suo nome. E proprio Ess sciacquava i capelli dell’attrice. Di che colore, però, Lucy Hale avesse scelto di tingere la sua chioma brunette, restava ancora un mistero. A svelare la nuance della tinta, oggi, due video, uno postato su Instagram da Lucy, uno da Kristin: la chioma è di una bellissima tonalità ramata, super glossy e luminosa. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) La domenica sera avevamo intercettato la story Instagram di Lucy Hale, nella quale l’attrice americana, 31 anni appariva con la testa nel lavello della cucina. Taggata, la hair guru Kristin Ess, fondatrice del marchio di cosmetici per capelli che porta il suo nome. E proprio Ess sciacquava i capelli dell’attrice. Di che colore, però, Lucy Hale avesse scelto di tingere la sua chioma brunette, restava ancora un mistero. A svelare la nuance della tinta, oggi, due video, uno postato su Instagram da Lucy, uno da Kristin: la chioma è di una bellissima tonalità ramata, super glossy e luminosa.

yoonikigai : voglio tagliare i capelli ma anche lasciarli crescere , vorrei lasciarli castani ma anche tingerli blu o tipo ramati NON SO CHE FARE - youletmeflower : Carmen,1884, olio su tela, 52,8 x 40,8 cm. Il dipinto fa parte di una serie di ritratti eseguiti da Toulouse-Lautre… - LuisChaparro4 : RT @massimoantonio1: (La modella ritratta è Carmen Gaudin, una ragazza dai bellissimi capelli ramati, che Toulouse Lautrec conobbe nel 18… - trevelyannn : @cxravaggio as ANNA HENRIETTA Forse sono i capelli un po’ ramati AHAHA o forse perché mi dai l’aria di qualcuno ca… - arithesituation : Comunque la parru mi ha detto che ho gli occhi caldi ma i capelli con le punte sul biondo ma ho i riflessi ramati.… -

