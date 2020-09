"Una favola finta". Garko, coming out sull'omosessualità in diretta. Lacrime nel giardino del GF Vip (Di venerdì 25 settembre 2020) "Il segreto di Pulcinella...", pianto liberatorio di Gabriel Garko. Esce dalla casa del Grande Fratello Vip senza quella zavorra. Più leggero. "Prendo il mio bambino per mano", racconta Garko, coraggioso più che mai. Legge una lettera ad Adua Del Vesco parlando di una "favola falsa" (riferito alla loro storia d'amore). Si commuove e fa sognare l'Italia. Il suo coming out rende una serata a colori. Finalmente. "È possibile guardarsi allo specchio a 48 anni e decidere di cambiare tutta la propria vita?": parole di Alfonso Signorini. Garko è già nella casa mentre va in onda l'incontro tra Adua e Giuliano, attuale compagno dell'attrice. Garko si emoziona. Piange. Rewind. Gabriel ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) "Il segreto di Pulcinella...", pianto liberatorio di Gabriel. Esce dalla casa del Grande Fratello Vip senza quella zavorra. Più leggero. "Prendo il mio bambino per mano", racconta, coraggioso più che mai. Legge una lettera ad Adua Del Vesco parlando di una "falsa" (riferito alla loro storia d'amore). Si commuove e fa sognare l'Italia. Il suoout rende una serata a colori. Finalmente. "È possibile guardarsi allo specchio a 48 anni e decidere di cambiare tutta la propria vita?": parole di Alfonso Signorini.è già nella casa mentre va in onda l'incontro tra Adua e Giuliano, attuale compagno dell'attrice.si emoziona. Piange. Rewind. Gabriel ...

