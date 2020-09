“Ogni Mattina” | Alessio Viola lascia momentanemente la conduzione

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il giornalista è stato vittima di un incidente in motorino Cambio di guardia, momentaneo a “Ogni Mattina”. Secondo quanto riporta TvBlog, il giornalista e conduttoreche affianca da giugno Adriana Volpe verrà momentaneamente sostituito.è stato vittima di un incidente in motorino: nulla di grave ma ha riportato la frattura del setto nasale, motivo per cui non potrà andare in onda per un po’. View this post on Instagram Cheeeese 🤗 @tv8it @skyitalia @ognimattina tv8 A post shared by(@) on Jul 29, 2020 at 12:26pm PDT Leggi anche: “Ogni Mattina”: ospite di Adriana Volpe, Andrea Denver Al suo posto ...