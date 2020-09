Il neonato di questa foto è ora in buona salute, lo scatto pubblicato su FB è di fine agosto (Di giovedì 24 settembre 2020) Il 22 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata la foto di un neonato con gli occhi chiusi e con un sondino nel naso. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post sul social: «Richiesta di preghiere, per questo piccolo bimbo che guarisca presto.#santarita pensaci tu». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto non mostra infatti un bambino che attualmente necessita di cure perché malato. Post pubblicato su Facebook il 22 settembre 2020 – Fuori contesto Lo scatto originale è stato in realtà pubblicato dall’ex concorrente del programma televisivo Temptation Island (Mediaset) Lara Zorzetto sul proprio profilo Instagram il ... Leggi su facta.news (Di giovedì 24 settembre 2020) Il 22 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata ladi uncon gli occhi chiusi e con un sondino nel naso. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi hail post sul social: «Richiesta di preghiere, per questo piccolo bimbo che guarisca presto.#santarita pensaci tu». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Lanon mostra infatti un bambino che attualmente necessita di cure perché malato. Postsu Facebook il 22 settembre 2020 – Fuori contesto Looriginale è stato in realtàdall’ex concorrente del programma televisivo Temptation Island (Mediaset) Lara Zorzetto sul proprio profilo Instagram il ...

