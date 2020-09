Spadafora, ‘Nuovo protocollo per la riapertura degli stadi’. Sileri, ‘All’Olimpico anche 20.000 tifosi’ (Di mercoledì 23 settembre 2020) Spadafora annuncia la stesura di un nuovo protocollo da sottoporre al Comitato Tecnico Scientifico per la riapertura degli stadi. Il ministro dello Sport Spadafora, intervenuto alla Camera in occasione del Question Time, ha parlato della riapertura degli stadi. Spadafora, “Nuovo protocollo per la riapertura graduale degli stadi” Il ministro Spadafora ha annunciato la stesura di un nuovo protocollo da sottoporre al Comitato Tecnico Scientifico per la riapertura in sicurezza di tutte le competizioni sportive. “La novità di queste ore è che in un incontro che abbiamo avuto col presidente Bonaccini e con tutte le ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 23 settembre 2020)annuncia la stesura di un nuovoda sottoporre al Comitato Tecnico Scientifico per lastadi. Il ministro dello Sport, intervenuto alla Camera in occasione del Question Time, ha parlato dellastadi., “Nuovoper lagradualestadi” Il ministroha annunciato la stesura di un nuovoda sottoporre al Comitato Tecnico Scientifico per lain sicurezza di tutte le competizioni sportive. “La novità di queste ore è che in un incontro che abbiamo avuto col presidente Bonaccini e con tutte le ...

