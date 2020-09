Pensioni anticipate 2020 ultime: Catalfo rilancia Opzione Donna, CdC contro Quota 100 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le ultime novità sulle Pensioni anticipate di oggi 23 settembre 2020 arrivano dalle dichiarazioni del ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, che durante un audizione alla camera ha ribadito come nella prossima riforma Pensionistica saranno incluse ‘sicuramente’ l’Ape Social e l’Opzione Donna. Vediamo poi anche i molti dubbi da parte della Corte dei Conti sulla sostenibilità di Quota 100 nel lungo periodo. ultime novità Pensioni anticipate 2020: Catalfo su proroga Opzione Donna ed Ape social Durante l’audizione alla camera sull’utilizo delle risorse del ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lenovità sulledi oggi 23 settembrearrivano dalle dichiarazioni del ministro del Lavoro Nunzia, che durante un audizione alla camera ha ribadito come nella prossima riformastica saranno incluse ‘sicuramente’ l’Ape Social e l’. Vediamo poi anche i molti dubbi da parte della Corte dei Conti sulla sostenibilità di100 nel lungo periodo.novitàsu prorogaed Ape social Durante l’audizione alla camera sull’utilizo delle risorse del ...

businessonlinei : Pensioni anticipate a 62 e 64 anni nel 2020-2021. Età, requisiti e condizioni nuove proposte - travan28 : @ingscostanzo @zanfagniz @AndreaM_Zerbini @Virus1979C da' un ' tantinello ' fastidio. Per di piu' paghiamo un eserc… - Alexand99601996 : Hanno vinto i si ???????? ora referendum Rai per pensioni anticipate ed abbassamento stipendi ed abolizione canone - infoitinterno : Pensioni di ottobre anticipate a settembre, ma solo in Posta -