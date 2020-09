Festival Nazionale dell' Economia Civile | al via il 25 settembre

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. - (Adnkronos) - Alla presenza del Presidentea Repubblica Sergio Mattarella si apre venerdì 25a Firenze, in Palazzo Vecchio, la seconda edizione deldal titolo “Persone, luoghi, comunità: l'che ri-genera”. Iltermina domenica 27con l'intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sempre il 25sarà presentata la “Carta di Firenze per l'”. Il, nato da una idea di Federcasse, è organizzato insieme a Confcooperative, NeXt – Nuovaper ...