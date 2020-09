MotoGP Gp Emilia Romagna | Dovizioso | “Siamo lenti | facciamo fatica”

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) “Siamo, lavoriamo forte e lavoriamo al massimo ma stiamo facendo fatica a modificare dei piccoli dettagli che possano fare la differenza”. Lo ha dichiarato Andreaal termine del Gran Premio dell’e della Riviera di Rimini. “Oggi la gara è stata un disastro, ho perso diverse posizioni a causa di alcune mosse di altri piloti ma questo può succedere quando parti dietro – ha aggiunto il pilota della Ducati ai microfoni di Sky Sport-. Non avevo il passo per recuperare ma mi sono sentito meglio rispetto a gara 1. Non ero in linea con il passo di Bagnaia, lui sta riuscendo a sfruttare le gomme meglio di tutti i piloti Ducati. Io campione inespresso come Jorge Lorenzo? Il paragone non è giusto perché io quantomeno ...