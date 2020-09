“Che schifo…”. GF Vip, Flavia Vento non ci sta alle voci che girano sul suo conto: “Ti denuncio!” (Di giovedì 17 settembre 2020) Continua a tenere banco l’uscita immediata dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’ da parte di Flavia Vento. La donna è infatti stata colpita da un vero e proprio attacco di panico ed è scoppiata in lacrime perché sentiva maledettamente la mancanza dei suoi sette cani. Pensava infatti che non potessero stare bene senza la sua presenza. Ma adesso sono uscite fuori alcune frasi dell’influencer Amedeo Venza, che hanno scatenato la furibonda reazione di lei, che è pronta ad adire vie legali. L’uomo avrebbe infatti contattato telefonicamente l’ormai ex gieffina ed ha detto che quest’ultima avrebbe cominciato a piangere perché tenuta ancora all’interno dell’hotel. Ha aggiunto che “sente che i cani sono disperati per la sua assenza, poi di botto mi ha attaccato il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Continua a tenere banco l’uscita immediata dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’ da parte di. La donna è infatti stata colpita da un vero e proprio attacco di panico ed è scoppiata in lacrime perché sentiva maledettamente la mancanza dei suoi sette cani. Pensava infatti che non potessero stare bene senza la sua presenza. Ma adesso sono uscite fuori alcune frasi dell’influencer Amedeo Venza, che hanno scatenato la furibonda reazione di lei, che è pronta ad adire vie legali. L’uomo avrebbe infatti contattato telefonicamente l’ormai ex gieffina ed ha detto che quest’ultima avrebbe cominciato a piangere perché tenuta ancora all’interno dell’hotel. Ha aggiunto che “sente che i cani sono disperati per la sua assenza, poi di botto mi ha attaccato il ...

