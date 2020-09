Raiola: “Balotelli? Per Mario c’è sempre una soluzione, resterà in Europa” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Oltre a confermare l’accordo per il ritorno di Pinamonti all’Inter, Mino Raiola ha anche parlato del futuro di un altro suo celebre assistito, Mario Balotelli, attualmente svincolato: “Per Mario c’è sempre una soluzione. E’ una delle più grandi punte italiane, la soluzione c’è sempre. Di Mario non mi preoccupo. Resterà in Europa”. Foto: Telegraaf.nl L'articolo Raiola: “Balotelli? Per Mario c’è sempre una soluzione, resterà in Europa” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Oltre a confermare l’accordo per il ritorno di Pinamonti all’Inter, Minoha anche parlato del futuro di un altro suo celebre assistito,Balotelli, attualmente svincolato: “Perc’èuna. E’ una delle più grandi punte italiane, lac’è. Dinon mi preoccupo. Resterà in Europa”. Foto: Telegraaf.nl L'articolo: “Balotelli? Perc’èuna, resterà in Europa” proviene da Alfredo Pedullà.

