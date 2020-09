ItaSportPress : Parma, Liverani: 'Partita vera contro il Genoa, abbiamo giocato con sacrificio' - - susydigennaro : RT @napolimagazine: PARMA - Liverani: 'C’è curiosità di vedere un obiettivo importante, è normale che Gattuso sia più avanti su un certo ti… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PARMA - Liverani: 'C’è curiosità di vedere un obiettivo importante, è normale che Gattuso sia più avanti su un certo ti… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PARMA - Liverani: 'C’è curiosità di vedere un obiettivo importante, è normale che Gattuso sia più avanti su un certo ti… - napolimagazine : PARMA - Liverani: 'C’è curiosità di vedere un obiettivo importante, è normale che Gattuso sia più avanti su un cert… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Liverani

La squadra di Liverani, che esordirà in campionato contro il Napoli, batte i rossoblù grazie alla rete di Karamoh. Ritmi alti e grande prova da parte di Cornelius, a tratti immarcabile. In campo nella ...Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha commentato la vittoria per 1-0 in amichevole contro il Genoa al Centro Sportivo di Collecchio: “Ho visto una squadra un po’ più attenta, sicuramente le gambe v ...