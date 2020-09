Torre del Greco, Salvini contestato tra fischi e pomodori: «Ringrazio le signore che mi hanno restituito il Rosario strappato» (Di venerdì 11 settembre 2020) Ci sono due narrazioni di quello che è avvenuto a Torre del Greco per l’intervento di Matteo Salvini durante il suo tour elettorale. Sulla pagina del leader della Lega è comparso un video in cui parlano persone che gli sono favorevoli ma in rete si stanno diffondendo anche video di una forte contestazione: ci sono persone che urlano, fischiano e si parla di un lancio di pomodori che ha impedito al politico di parlare più di cinque minuti e mezzo. Sulla questione Rosario Salvini il leghista è voluto tornare ancora una volta. LEGGI ANCHE >>> Il Giornale e l’aggressione a Salvini interpretata come «rito voodoo» «Chi insulta e minaccia non protesta, è un incivile» I ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 settembre 2020) Ci sono due narrazioni di quello che è avvenuto adelper l’intervento di Matteodurante il suo tour elettorale. Sulla pagina del leader della Lega è comparso un video in cui parlano persone che gli sono favorevoli ma in rete si stanno diffondendo anche video di una forte contestazione: ci sono persone che urlano,ano e si parla di un lancio diche ha impedito al politico di parlare più di cinque minuti e mezzo. Sulla questioneil leghista è voluto tornare ancora una volta. LEGGI ANCHE >>> Il Giornale e l’aggressione ainterpretata come «rito voodoo» «Chi insulta e minaccia non protesta, è un incivile» I ...

