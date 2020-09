Power Hits Estate Verona 2020, tripla diretta tv Sky Uno, TV8, RTL 102.5 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mercoledì 9 settembre, a partire dalle ore 20.35 all’Arena di Verona si svolgerà l’evento “RTL 102.5 Power Hits Estate" il grande appuntamento con la musica live che decreterà il tormentone dell’Estate 2020. La serata,... Leggi su digital-news

TizianoFerro : Power Hits Estate 2020 Appuntamento Mercoledì 9 Settembre alle 20.35 in diretta su RTL 102.5 e in contemporanea su… - rtl1025 : ?? DOMANI E' IL GRANDE GIORNO ?? Power Hits Estate 2020 ?? In diretta su RTL 102.5, @SkyItalia, @TV8it e @TikTok_it sc… - maleficaraquel : RT @TizianoFerro: Power Hits Estate 2020 Appuntamento Mercoledì 9 Settembre alle 20.35 in diretta su RTL 102.5 e in contemporanea su SKY e… - musicanotizie : All’Arena di Verona è il giorno di “Rtl 102.5 Power Hits Estate” - programmitvoggi : All’Arena di Verona è il giorno di “Rtl 102.5 Power Hits Estate” -